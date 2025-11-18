Харис Џиновиќ не може да се помири со она што му се случи со екс- сопругата Мелина: „Крив сум што премногу давав“

Разводот на Харис Џиновиќ и Мелина Галиќ предизвика големо внимание во јавноста, а пејачот потоа често зборуваше за тоа што му се случи.

Потоа ја изговори својата позната изјава „Виновен сум што давам“, која стана вирална на социјалните мрежи, а многумина се шегуваа за тоа бидејќи мислеа дека пејачот мисли само на материјални работи.

Сега Џиновиќ конечно објасни што всушност мислел со тоа.

– Сега ќе го повторам. Луѓето не го разбраа добро, па направија голема работа од тоа. На прашањето на новинарот, одговорив дека сум виновен што давам премногу и дека нема граници во куќата – почна Харис.

– Во мојата куќа немаше не’, не смееш, не можеш, нема да. Јас не сум строг маж, ниту таа ми беше строга жена. Можеше да биде строга мајка на децата, но не’ во односот со мене – продолжи Џиновиќ, а потоа додаде:

– Кога реков дека сум дал премногу, не мислев на финансискиот дел, туку на слободата на живеење. Можеше да си оди кога сака, да доаѓа кога сака, да патува каде сака, да троши колку сака… Размислував за сè. Не знам што друго можев да направам, освен да ми ја ампутираат раката и да ѝ ја дадат. Секако, сè чинеше пари, но не е важно, многу ја сакав. Таму ништо не се променило, освен што сме разделени. Тоа го сакаше дамата, извинете, госпоѓa. Дама не може да биде. Мислеше дека има нешто подобро на крајот на светот, веројатно и јас ѝ здосадив. 20 години брак не е мал период. Не можам да обвинам некого што повеќе не сака да биде со мене, нема ни да ве прашам за причината – рече Џиновиќ во емисијата „Премиера“.

фото:Instagram printscreen/harisdzinovic_official