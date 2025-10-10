Халид Бешлиќ пред смртта побарал само една работа: „Како да го виде целиот свет на дланка“:

Музичката легенда Халид Бешлиќ го напушти овој свет на 7 октомври, а првиот сосед кој го посети во болницата пред неговата смрт зборуваше за последните денови на пејачот.

Халид често нагласуваше колку е поврзан со своето родно место и куќата каде што пораснал, а кога еден сосед му донесе круша од неговиот имот, тоа особено го трогна.

– Секако дека отидовме да го видиме, но не знаевме дека, за жал, тоа е последен пат. Успеавме да му однесеме од неговата круша, тоа беше нешто што многу му значеше во тој момент, како да го виде целиот свет на дланка – рече соседот и откри:

– Тој исто така го сакаше лукот од неговиот Врапач, секогаш зборуваше за тоа. Успеавме да го направиме среќен и за жал тоа беше последен пат. Човек како него нема да се роди повторно, луѓето го сакаа и го ценеа затоа што беше едноставен и обичен човек. Никогаш не даде лош коментар – откри соседката на пејачот, Данијела, во босански подкаст.

Потсетување, Халид Бешлиќ ќе биде погребан во понеделник, 13 октомври, а местото за погребување е до вечниот дом на Кемал Монтено.

Комеморацијата ќе се одржи во 11:00 часот во Народниот театар во Сараево, а во 12:00 часот ќе има молитва пред Беговата џамија.

По пладневната молитва, во 13:30 часот во харемот на џамијата Гази Хусрев Беј, последното збогување ќе се одржи на градските гробишта Бара во 15:00 часот.

