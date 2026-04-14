Гудељ во домашно издание: Анастасија крушум го снимаше сопругот

Пејачката Анастасија Ражнатовиќ сподели провокативна фотографија од својот сопруг Немања Гудељ на социјалните мрежи.

На сликата, Гудељ ја крена маичката за да го покрие кученцето што го држеше во раце. Во едната рака држи домашно милениче, додека во преден план беа неговите мускули и бројните тетоважи што го покриваат неговото тело.

Анастасија и Немања уживаат во бракот, но се обидуваат да ја чуваат својата приватност подалеку од очите на јавноста, па затоа ретко зборуваат за својата врска.

Сепак, со оваа објава, тие дадоа мал увид во секојдневниот, опуштен семеен момент на фудбалерот.

Да потсетиме дека Цеца Ражнатовиќ неодамна во„Цеца Шоу“ зборуваше за односот со нејзиниот зет .

– Не сум посесивна и никогаш не сум била толку суетна. Често се шегувам за тоа со моите колешки, но навистина немам потреба да се мешам. Мојот зет ме обожава. Немам желба да се изјаснувам или да го наметнувам своето мислење – ниту на него, ниту на мојата снаа. Јас имам свој живот и им дозволувам на моите деца да го живеат својот живот, бидејќи тие таму припаѓаат – изјави Цеца во емисијата.

