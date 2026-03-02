Група „Маестро“ со концерт во „Македонско село“

Во време кога сè почесто бараме моменти и поводи што нè поврзуваат со сопствените корени, традицијата и вредностите што нè обликуваат како народ, вечерите исполнети со убава македонска песна стануваат повеќе од обична забава, тие се доживување што се памети. Токму таква вечер ги очекува посетителите на 4 април во амбиентот на Македонско село, каде со почеток од 20 часот концерт ќе одржи група Маестро, препознатлива по енергичните изведби и богатиот репертоар на македонска музика. Сместен во недопрен природен амбиент и изграден во духот на македонската архитектура, комплексот Македонско село е симбол на автентичноста и културното наследство. Патеките од калдрма, традиционалните куќи и топлата атмосфера создаваат чувство како овде времето да застанало, оставајќи простор за автентично и неповторливо уживање во секој момент. Настапот на група Маестро ветува вечер исполнета со емоции, носталгија и гордост, а звуците на македонската музика дополнително ќе ги обединат присутните.

Посебен белег на оваа вечер ќе даде и богатата понуда на традиционална македонска храна, подготвена по автентични рецепти, која совршено ќе ја надополни музичката приказна. Мирисите и вкусовите, во комбинација со живата музика ќе создадат искуство што ги гали сите сетила. Овој настан е уште еден потсетник дека македонската традиција не е само минато, туку жива приказна што се пренесува и доживува, особено кога е споделена со блиските и во вистинска атмосфера. За сите љубители на добрата музика, домашната кујна и автентичниот амбиент, 4 април е датум што вреди да се запамети. Резервации и дополнителни информации се достапни на телефон 071 357 744.