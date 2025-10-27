Радио Милева во спомен

„Гранд“ продукција снима документарен филм за Саша Поповиќ

2 мин. читање
„Гранд“ продукција снима документарен филм за Саша Поповиќ
sasaa

„Гранд продукција“ снима документарен филм посветен на Саша Поповиќ, една од највлијателните личности на српската музичка сцена.

Проектот, кој се работи веќе некое време, е исклучително тежок и вклучува голем број соговорници, локации и архивски материјал.

Снимањето се одвива на неколку локации во Белград и Нови Сад, а досега пред камерите зборувале повеќе од 50 соговорници: соработници, пријатели и членови на семејството кои го одбележале животот и кариерата на Саша.

Целиот проект е реализиран во тесен договор и со целосна поддршка од семејството на Поповиќ, неговата сопруга Сузана, синот Даниел и ќерката Александра, со цел филмот да го прикаже неговиот професионален пат на автентичен и емотивен начин, но и лична страна што публиката ретко имала можност да ја види.

Премиерата на документарниот филм е планирана за годишнината од смртта на Саша Поповиќ, како почит кон неговиот неизбришлив придонес во музичката индустрија и популарната култура во овој регион.
Според „Гранд продакшн“, целта на проектот е да се зачува споменот на човекот кој остави длабок белег во музиката и шоубизнисот воопшто, како и да се осветли неговиот живот од различни агли преку сведоштвата на најблиските до него.

фото: Instagram printscreen/zvezde granda

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top