Градите ѕирнаа од тесниот фустанот: Сузана Гавазова го покажа своето згодно тело (видео) 

Македонската фолкерка Сузана Гавазова објави видео на Инстаграм на кое покажa како се подготвила за гостување на една емисија во тесен црвен фустан.

Сузана повторно успеа да го привлече вниманието на следбениците, овој пат не со нов моден преседан, туку познатата струмичанка сними провокативно видео додека се подготвувала.

Газавова, која објави жешко видео во црвениот фустан кој ја следи линијата на нејзиното тело, го намести гадарот дирекно на задникот, додека танцуваше се и сѐ оцртуваше под ткаенината.

Видеото брзо предизвика лавина од коментари на социјалните мрежи, а таа се поднаведна и ги стегна градите со рацете за поголема возбуда кај гледачите.

Со широка насмевка но и со фотошоп ефекти Сузе повторно докажа дека е најфатална, јасно ставајки до знаење на видеото дека ужива во својата самодоверба и знае како да привлече внимание.

Foto: printcsreen/instgaram/suzanagavazova