Градите ги стегна во корсет: Каја Остојиќ со провокативна комбинација ги воодушеви сите свои обожаватели

Пејачката Каја Остојиќ објави провокативна фотографија на која позира во црн корсет од тантела.

Пејачката е една од најатрактивните на српската сцена, а може да се пофали со извајана фигура и на 42 години.

Каја, работи на својот изглед,  тренира напорно и внимава на исхраната, што може да се види во нејзината најнова објава.

Таа сега позираше со својот колега Филип Митровиќ во провокативна комбинација. Во преден план беше нејзиниот црн корсет од тантела, кој ги стегна бујните гради на Каја. Таа ги воодушеви сите свои обожаватели со оваа фотографија и ги остави без зборови.

Foto: Instagram printscreen/kaya_ostojic

