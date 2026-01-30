Градите ги стегна во корсет: Бојана Нушкова со провокативна комбинација го истакна тенкиот струк

Македонската манекенка и топ модел Бојана Нушкова ги изненади своите обожаватели со нови фотографии во провокативна облека, а на социјалните мрежи предизвика лавина од реакции.

Бојана овој пат се стегна во тесен корсет, кој целосно ги истакна сите нејзини облини.

Она што им го привлече вниманието на сите беше тенкиот струк на долгоногата убавица, на кој многу жени би ѝ завидувале. Покрај тоа, со помош на ова провокативно парче облека, со кое понуди чиста еротика, ги откри и градите, што дополнително ја разбуди имагинацијата кај мажите.

Во преден план беше нејзиниот црвен корсет, кој и ги стегна бујните гради за кои таа направи и специјален кадар со игра на светлината дирекно врз нив. Бојана ги воодушеви сите свои обожаватели со оваа фотографија и ги остави без зборови.

Убавицата не само што блеска, туку таа работи на тоа напорно. Тренира ригорозно, внимава на исхраната, па еве го резултатот – тело од соништата што инспирира, а тоа може да се види и во нејзината најнова објава.

Foto: Instagram/print screen/boyananushkova