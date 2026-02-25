Гоца Тржан за поранешниот сопруг: „Не ја видел својата ќерка Лена 10 години“

Гоца Тржан во подкаст изјави дека не се срами од Иван, бидејќи во тоа време тој бил нејзин вистински избор и нивната ќерка произлегла од таа врска.

Таа истакна дека Иван не ја видел својата ќерка Лена десет години и дека имал проблеми со алкохолот и коцкањето, па затоа им забранила на своите роднини да го гледаат во реалното шоу.

Гоца Тржан моментално е во врска со својот долгогодишен партнер Раша Новаковиќ, меѓутоа, претходно беше во брак со учесникот во реалното шоу Иван Маринковиќ, со кого ја има ќерката Лена.

Иван всушност влезе во реалното шоу за прв пат како поранешен сопруг на Гоца Тржан, а потоа учествата продолжија. Па така, во едно од нив јавно доби дете со Милјана Кулиќ. Гоца Тржан беше гостинка во подкастот кај Боки 13 и во таа прилика рече дека на крајот на краиштата, од Иван не се срами.

– Не, не се срамам од Иван Маринковиќ. Зошто би се срамела од него? Тој беше мој избор, во тој момент беше вистинскиот за мене. Лена се случи од таа врска – рече Гоца и додаде:

– Иван Маринковиќ не го видел своето дете 10 години. Десет години е во реалити шоу. Се што знам е дека строго им наредив на моите родители и на сите кај кои одеше да не го прикажуваат тоа на телевизија. За да не го гледа во таа емисија. Знаев дека има проблем со алкохолот и не само тоа, туку и со коцкањето.

Пејачката не криеше колку е горда на својата ќерка и дека е благодарна за сè низ што поминала.

– Во една прилика, тој излегол два месеци и не ја викал Лена, туку ѝ оставил порака, на која таа му рекла: „Што ми викаш сега?“, нешто слично. Тој ѝ пишал: „Мама не ми го даде.“ Го напуштив бракот гола како гасеница со кредит за стан. Мојата ќерка е нереално суштество, добро воспитана, убава, ја обожавам и многу му благодарам за неа. Благодарна сум за сè што се случи – рече Гоца.

