Гоца Тржан повторно ја стави интимата на тацна: „Рашо ме пипка каде и да стигне, непристојно е но…“

Пејачката Гоца Тржан е 14 години постара од својот сопруг Раша Новаковиќ, и често истакнува дека страста меѓу нив е како од првиот ден.

Во таа прилика, таа еднаш истакна колку ѝ се допаѓа што Раша е секогаш нежн со неа и разменуваат емоции.

– Мојот сопруг ме допира каде и да оди, секогаш кога сме некаде – вклучувајќи ги моите гради, задник, и морам да признаам дека ми се допаѓа. Малку е грубо, но што да правам, подобро е отколку воопшто да не ме допира. Мислам дека мажот што се заљубува во жена е суштински таму, важна е енергијата и нивното меѓусебно надополнување. Уживајте во она што го имате и не грижете се за тоа што мажите уживаат, бидејќи мажите уживаат само во она што им го давате, па што и да е тоа, без разлика дали се мали гради, големи гради. Различни мажи, различни жени, различни преференции. Опуштете се во животот – рече Гоца, а потоа откри како „направила хаос“ со Раша.

Таа се потсети и на нивниот период на додворување, а се осврна и на интимниот чин на првиот состанок.

– Ме „бркаше“ долго време, бидејќи бев во сосема луда состојба. Но, на сериозен прв состанок, немавме проблем со тоа. Заборавете на тие малограѓански, палачинка приказни, уживајте во животот. Никој нема да ви биде важен – изјави пејачката во својот влог.

фото:Instagram printscreen/gocatrzan