Гоца Тржан на граница ја нарекле „мајката“ на Раша – Пејачката се налутила на цариникот

Пејачката Гоца Тржан неодамна сподели анегдота од граничен премин, кога цариник за нејзиниот сопруг помислил дека е нејзин син.

Гоца Тржан и Раша Новаковиќ се заедно 14 години, а неодамна прославија 10 години брак. Пејачката отворено зборува за нивната врска, секогаш шегувајќи се на разликата во годините што беше главна тема на дискусија за многумина кога првпат почнаа да се забавуваат.

Неодамна, во нејзината емисија „Шоу Стоперка“ со гостинскиот водител Војо Недељковиќ, таа сподели анегдота од граничниот премин.

– Војо, познати сме по тоа што сакаме пилешко. Дали ти се случило некогаш, ми се случи и мене… Патувам со мојот Радомир преку границата и еден полицаец нè запира на границата, а Раша седи до мене, бидејќи не сака да вози, а јас го обожавам тоа. Цел живот сум возач на камион, возам… И тој полицаец го погледнува Раша и вели: „Гоца, какво дете е ова?“. Јас велам: „Тој не е мое дете, тој е мој сопруг и веќе има 35 години“. Тој ми вели дека сакам пилешко, потоа му велам: „Дали сакаш пилешко? Па како да не сакам, мајко ти !“ – раскажа Гоца.

Да потсетиме дека Тржанова неодамна зборуваше за тајната на успешниот брак, нагласувајќи дека интимната блискост меѓу партнерите е поважна за страста во долгорочниот брак.

Foto: printscreen/youtube