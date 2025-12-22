Гоца Секлуќ пролеа река солзи на емисија во живо: „Престана да зборува“

Гога Секулиќ неодамна јавно откри дека нејзиниот син Василиј Андреј има здравствен проблем.

Таа зборуваше за болната тема во утринската програма и пролеа река од солзи во таа пригода, а го расплака и водителот.

– Моето дете доцни со зборувањето! Сега одиме кај логопед. Тој е навикнат, како и сите машки деца, „тој со око, мама со скок“, но секако, тоа не е единственото нешто што е во прашање. Видов конкретни промени кога имаше помалку од две години, кога Василиј престана да ме вика. Решив да се вратам во Белград и да побарам помош од нашите експерти. Тоа е голема болка, голема борба – рече Гога и додаде:

– Има многу такви случаи каде што децата се здрави, но доцнат со зборувањето! Ми објаснија дека постојат различни мутации, а не е аутизам како што обично реагираат на прва.

Потоа Гога истакна дека во овие случаи градинката игра голема улога за децата да го подобрат својот говор.

– Заклучокот во сето ова е само работа, работа и работа! Исцрпувачки е, не е лесно ниту за родителите ниту за децата. Социјализацијата е многу важна! Градинката е многу важна за детето да го почувствува просторот, пријателите, атмосферата. Процесот вклучува одење кај логопед, специјалист за дефектологија, во посебна просторија, сето тоа е многу важно. Постојат многу начини да се помогне. Сè е Божја волја и дело – рече пејачот, осврнувајќи се на својот напредок.

– Можете да го видите напредокот! Тој е многу бавен, но е мал само еднаш. Затоа ја занемарив мојата кариера, за да се посветам само на него! Бев во режим „или – или“. Дефинитивно би го напуштила пеењето ако требаше да бирам. Мојот син зборува свој јазик. Тој е многу весел, но кога зборува правилно, тоа ќе биде вистинска забава, прослава и сите ќе бидете поканети – заклучи пејачот во „Премиера“.

фото:Instagaram printscreen/TV Pink