Ѓорѓе Давид во страв за ќерката: „Ќе умрам ако тргне…“

Рокерот Ѓорѓе Давид отворено зборуваше за стравовите што ги има кога станува збор за иднината на неговата ќерка, но и за влијанието на модерните технологии врз музиката и младите генерации.

Како што истакнува, сè почестата употреба на вештачка интелигенција во музичкото творештво сериозно го загрижува.

Тој верува дека вештачката интелигенција сè повеќе ја потиснува автентичноста и вистинското авторско дело, нагласувајќи дека денес се појавуваат голем број „нови композитори“ кои се потпираат токму на технологијата, а не на талентот и искуството.

– Мислам дека вештачката интелигенција е нешто што ја уништува музиката. Се појавија големи композитори кои мислат дека оние од нас кои долго време се занимаваат со музика не знаат ништо, па ни покажуваат што создале. Ја слушате музиката и текстот и сфаќате дека е создадена од вештачка интелигенција – рече Ѓорѓе.

Како што вели, тој е особено загрижен за ситуацијата кај младите луѓе, за кои верува дека лесно прифаќаат површни вредности.

– Загрижен сум дека тоа ќе стане нормално за младите генерации. Тие се плитки кога станува збор за општото образование и воспитување, а тоа се работи што треба да бидат приоритет – рече рокерот.

Најголемиот страв, сепак, е поврзан со неговата ќерка, за која вели дека е исклучително талентирана.

– Имам 11 ипол годишна ќерка. Засега успевам да ја задржам во таков природен фокус. Таа свири пијано и пее брилијантно, но се плашам дека ако тргне по тој пат на вештачката интелигенција, јас не би можела да го поднесам тоа – искрено призна тој.

