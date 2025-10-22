Ѓорѓе Давид во Сомбор – На концертот останала само полицијата (видео)

Пејачот Ѓорѓе Давид беше исвиркан вечерва во Сомбор, на концерт организиран од Туристичката организација на градот.

Снимките доставени до редакцијата на N1 покажуваат дека никој не дошол на концертот освен граѓаните кои дошле да протестираат против настапот на пејач. Граѓаните стоеле на концертот со грб свртени кон сцената, правејќи бучава со писоари и вувузели.

Концертот на Ѓорѓе Давид бил одложен двапати – првично бил закажан за 23 август, потоа бил одложен за 4 октомври, а потоа за 21 октомври, инаку денот на ослободувањето на градот. Снимките од порталот Soinfo.org покажуваат празно плато пред сцената, откако го напуштиле граѓаните кои протестирале против изведбата, а пред сцената останал само полицискиот кордон.

Foto: pritscreen/instgaram/n1srbija_/djordje_david