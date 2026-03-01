Ѓорѓе Давид со една објава од болница сериозно ги вознемири следбениците

Пејачот Ѓорѓе Давид ја загрижи јавноста откако објави фотографија на социјалните мрежи од болнички кревет, каде што се гледа поврзан со медицински помагала.

Oбјавата предизвика бројни реакции и загриженост кај неговите следбеници, кои веднаш се запрашаа што се случило со музичарот.

Сепак, набрзо се откри дека нема потреба од паника. Имено, сè е дел од снимањето на новата серија во која рокерот има улога, а драматичната сцена го бараше токму овој кадар од болницата.

„Сериозно отруен… борба за живот! Итно хоспитализиран во приватна клиника во Винчи! Веруваме во него… во Аризона! Снимање на серијата „Наследство“!“ – напиша Ѓорѓе Давид.

фото:Instagram printscreen/djordje_david