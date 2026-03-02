Ѓорѓе Давид и Снежана Ѓуришиќ не разговарале четири месеци, причината била жестока навреда

Пејачот Ѓорѓе Давид откри дека со месеци не разговарал со својата колешка Снежана Ѓуришиќ, бидејќи во тензичното на натпреварувањето ѝ рекол дека „има една нога во гробот“.

На снимањето на новата епизода од „Ѕвезда Гранда“ се појави и рок-пејачот и член на жирито Ѓорѓе Давид, кој пред да влезе во студиото зборуваше за своите односи со колегите од жирито и атмосферата зад камерите.

Тој откри дека расправиите меѓу менторите се чести, но дека верува дека ваков вид енергија дополнително ги мотивира сите членови на жирито да се посветат повеќе на кандидатите. Особено ја истакна Снежана Ѓуришиќ, за која вели дека вложува повеќе труд од кога било досега оваа сезона.

– Не сум уморен од војни и расправии. Додека таа крв, условно кажано, постои меѓу нас во некоја позитивна смисла, толку долго ќе трае ова. Покрај тоа, почна многу да мотивира некои ментори. Еве, јавно ќе кажам дека Снежана Ѓуришиќ сериозно се „вклучи“ и сериозно почна да работи со кандидатите, што ме прави ужасно среќен – рече Давид, додавајќи дека никогаш порано не ја видел да вложува толку многу енергија.

Сепак, тој призна дека за време на една расправија изговорил реченица што длабоко ја навредила пејачката, поради што не разговарале некое време.

– Снежана и јас се скаравме и еден период кога не разговаравме. Во борбата за мојот кандидат, реков: „Ајде, ти си со едната нога во гробот, а ме најде тука да разговараме“. Тоа беше навистина жестока навреда – рече Давид.

Додаде дека после тоа не разговарале четири месеци и дека не му било лесно. Како што вели, со месеци се обидува да стапи во контакт со неа и да го смири недоразбирањето.

– Досаден сум, па ја повикав по телефон кога сфатив дека грешам. Буквално се борев со месеци за да ја натерам да се јави на телефон. Еден ден ми рече: „Што повеќе сакаш, злосторнику“. Патем, сите ја викаме Генерал Ѓуришиќ – рече Давид со насмевка, алудирајќи на нејзиниот авторитет меѓу менторите.

фото:Instagram printscreen/ snezana.djurisic_/djordje_david