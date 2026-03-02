Големиот хит на Тања Савиќ бил наменет за Цеца, а го одбила и Ана Николиќ

„Не е важно за кого е речено, туку за кого е печено“, вели старата поговорка, а се случило многупати на естрадата, особено на српската.

Токму ова ѝ се случи на Тања Савиќ со песната „Инцидент“, која прво ѝ беше понудена на Цеца Ражнатовиќ, потоа на Ана Николиќ, но заврши за ѕвездата на „Гранд“.

Авторите на овој хит, Милош Рогановиќ и Филип Милетиќ, попознати како продуцентскиот тим „Аспиринци“, ја наменија за Цеца, но таа ја одби поради соработката со Марина Туцаковиќ.

Оваа песна беше одбиена и од Ана Николиќ, а Тања ја сними и ја објави во 2009 година за Гранд. Тогаш демо верзијата на „Инцидент“ во верзија на Ивана Селаков протече и на Јутјуб.

Тања неодамна ја потврди оваа приказна и откри како се случило.

-Ивана Селаков го отпеа демото за целиот мој албум, третиот по ред, „Инцидент“. Мислам дека до ден денес можете да ја најдете песната во нејзината верзија на YouTube. Таа ја отпеа одлично, има фантастичен глас. Испадна одлично, но ние две не бевме во никаков конфликт и немаше потреба за тоа. Таа демо верзија некако се појави, но мислам дека ако една песна може да го пронајде срцето до публиката, не е важно дали е демо или не. Јас платив за оваа песна – рече Тања Савиќ тогаш.

фото: Instagram printscreen/tanja_savic_private