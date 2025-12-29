Радио Милева нов почеток

Гога Секулиќ започнува приватен бизнис, а сите се изненадени од тоа што ќе продава

2 мин. читање
Гога Секулиќ започнува приватен бизнис, а сите се изненадени од тоа што ќе продава

Пејачката Гога Секулиќ реши да започне приватен бизнис. Како што неодамна откри, планира да продава пљевско сирење, град кој се наоѓа во северниот регион на Црна Гора.

– Бидејќи сите ме прашувате како ја одржувам оваа младост и убавина и линија, покрај мојата Јана, тука е и сирењето на луѓето од Пљевљ, засекогаш млади, вечна харизма. Бидејќи гледам дека има некои места во Белград, но ќе го започнам тој бизнис, да увезувам пљевско сирење, убаво е – рече Секулиќ.

Патем, како што еднаш рече Гога Секулиќ, нејзиниот син доби стан од својот татко.

– Сега ќе кажам ексклузивно, можеби неговиот татко ќе се налути. Тој доби стан во Дубаи од својот татко. Неговиот татко доаѓа од Цирих за неговиот роденден. Најважно за мене е двајцата родители да бидат таму. Децата треба да бидат почитувани и сакани колку што е можно повеќе. И двајцата родители да учествуваат во воспитувањето на детето. Не се одвојувам од мојот син, имам многу обврски и сме заедно нон-стоп, што е нормално. Имаме добри односи, многу фер. Би сакала така да остане – изјави Гога претходно за Блиц.рс

фото:Instagram printscreen/sekulicgoga

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top