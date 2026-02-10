Го покажа трудничкиот стомак: Сопругата на познатиот хармоникаш Аца Софронијевиќ блеска и од крајот на бременоста

Сопругата на хармоникашот Аца Софронијевиќ, Косана, е често активна на социјалните мрежи, а сега објави фотографија од огледалото.

Два месеци пред породувањето, идната мајка, зрачејќи со позитивна енергија, го покажа своето трудничко стомаче.

Аца и Косана со насмевка ги бројат деновите до моментот кога нивното семејство ќе биде комплетирано за првпат и ќе биде побројно.

Дотогаш, секој ден е исполнет со исчекување и мали подготовки.

Косана позираше во бела блуза и црни панталони, додека брановите во косата ја истакнуваа нејзината елеганција.

фото:Instagram printscreen/sofronacc