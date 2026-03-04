Радио Милева фотографии од одморот

 Го крена здолништето: Луна покажа како го завела Марко на Малдивите

Победничката на „Задруга 2“, јутјуберката Луна Ѓогани, неодамна помина време со својот сопруг Марко Миљковиќ на Малдивите.

Поради ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток, тие беа заглавени таму и не можеа да патуваат во Србија. Сепак, наскоро најдоа начин безбедно да се вратат дома со своите деца, а Луна сега сподели фотографии од нивниот одмор.

Ѓогани позираше во провокативна облека, што предизвика лавина од коментари.

– Ајде да ги избришеме сите слики од Малдивите, јас зачував сè и е хаос – напиша Луна во описот на објавата.

Таа ги фотографираше своите голи нозе и деколте, а потоа го крена и лелеавото здолниште што го носела.

Луна го покажа и својот исончан тен и судејќи според сликите, изгледа фантастично.

Иако со нетрпение го очекуваа својот одмор на егзотична дестинација, признаваат дека кога слушнале дека паднале првите бомби, нивниот одмор завршил и агонијата започнала.

 

