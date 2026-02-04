Ги стави двете нозе во оган: Пејачката ги шокираше своите следбеници со тоа што го направи (видео) 

Пејачката Марија Микиќ ја сподели со своите следбеници атмосферата од снимањето на видеото, а бидејќи се смрзнуваше, реши да ги стави нозете во оган.

Марија Микиќ сподели видео на својот Инстаграм профил кое предизвика загриженост, но и насмевка кај нејзините следбеници. Видеото е направено за време на снимање на видео, каде што очигледно било многу ладно.

За време на снимањето, сите присутни на шега ѝ предложија да ги стави нозете во каминот за да се стопли, што ја направи ситуацијата забавна.

Марија, чиј автомобил беше провален за време на настап, ја придружи објавата со хумористичен опис.

„Навистина сакав да направам мини влог блог или како што велат од снимањето, но бидејќи минусот е бесконечен, го имам само овој материјал“, напиша таа.

Обожавателите веднаш коментираа, смеејќи се на нејзиниот искрен пристап и шармантни реакции, а многумина ја пофалија и професионалноста на пејачката, која остана посветена на снимањето дури и во најстудените услови.

Ова не е прв пат Марија да ги насмее обожавателите, бидејќи неодамна јавно излезе со дамки од премногу прскање со спреј.

Foto: print screen/Instagram/wwwmarijamikiccom