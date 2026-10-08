Ги разбуди фантазиите: Пејачката на 40 години покажа бујно деколте, сè се оцртува под проѕирната блуза

Пејачката Инди Арадиновиќ објави фотографија на Инстаграм во бела, проѕирна блуза, при што нејзиното деколте беше во преден план.

Инди реши да ги израдува своите следбеници со мошне смела фотографија. Пејачката позираше во блуза под која јасно се оцртуваше нејзината фигура.

Со оваа објава таа повторно привлече внимание на својот изглед, поради што со години важи за една од позабележителните жени на јавна сцена.

View this post on Instagram A post shared by I N D Y (@indy_ara_indira)



Арадиновиќ на 40 години изгледа впечатливо, а бројот на лајкови и коментари под објавата покажува дека ваквите изданија на пејачката привлекуваат голем интерес.

Да потсетиме, пејачката е позната по бројните хитови и честопати е во центарот на вниманието на јавноста, но не поминаа незабележано ниту нејзините несогласувања со сестра ѝ, Едита Арадиновиќ.

foto: printscreen/instagram/indy_ara_indira