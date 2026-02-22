Германско-турскиот филм „Жолти писма“ победник на годинешното Берлинале

Златната мечка за најдобар филм на 76-то Берлинале му беше доделена во саботата на филмот „Жолти писма“ на германско-турскиот режисер Илкер Чатак, кој ја критикува репресијата врз интелектуалците во современа Турција.

„Мораме да им се спротивставиме на сите диктатори на овој свет и да не се свртуваме едни против други“, рече режисерот Илкер Чатак откако неговиот филм беше прогласен за победник.

Претседателот на жирито, Вим Вендерс, за време на церемонијата на доделување на наградите изјави дека филмот на режисерот Чатак, кој живее во Берлин, се занимава со тоталитаризмот што „може да ги преплави и другите земји“.

Филмот „Жолти писма“ следи уметничка двојка во Турција кои се наоѓаат на удар од властите по инцидент на премиерата на нивната нова претстава.

Големата награда на жирито ја доби филмот „Спасение“ од турскиот режисер Емин Алпер. Наградата за најдобар режисер ја доби британскиот режисер Грант Ги за филмот „Everybody Digs Bill Evans“.

Сребрената мечка, наградата на жирито за најдобар филм, ја доби филмот „Queen at See“ на американскиот режисер Ленс Хамер.

Сребрената мечка за главна женска улога ја доби германската актерка Сандра Хулер за нејзината улога во филмот „Роза“.

Раководството на Берлинале ги отфрла критиките

На церемонијата на доделување награди, сириско-палестинскиот режисер Абдалах Алхатиб, кој ја освои наградата за најдобар дебитантски филм, ја обвини германската влада дека го поддржува Израел во она што го нарече „вршење геноцид“.

„Еден ден ќе одржиме филмски фестивал во слободна Палестина и добро ќе се сетиме кој беше со нас, а кој беше против нас“, рече Алкатиб.

На почетокот од својот говор, со палестинско знаме на сцената, тој рече дека со овој говор се довел во опасност, бидејќи бил во Германија како бегалец.

Претседателот на меѓународното жири, германскиот режисер Вим Вендерс, на церемонијата на доделување награди ги отфрли критиките од уметниците, вклучувајќи ги холивудските ѕвезди Тилда Свинтон и Хавиер Бардем, кои го критикуваа фактот што Вендерс одби да проговори за конфликтот на Блискиот исток на почетокот на фестивалот.

Директорката на фестивалот, Триша Татл, исто така, ги отфрли критиките дека уметниците на Берлиналето не смеат слободно да ги изразат своите мислења.

„Берлиналето е фестивал каде што секој може да го каже своето мислење. Ние го браниме правото на секого да го изрази своето мислење, а тоа беше очигледно денес на церемонијата на доделување награди“, рече Татл.

