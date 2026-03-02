Фронтменот на „Амадеус“ бенд бил избоден со нож, траума која денес го сменила во срж

Фронтменот на бендот Амадеус, Бојан Тасиќ, попознат како Џаја, со години се смета за еден од најповлечените пејачи на сцената, но и како човек кој поминал низ драматични животни ситуации.

Имено, пред неколку години, Џаја беше брутално нападнат во парк, кога беше избоден со нож и едвај преживеа.

– Пред неколку години бев избоден со нож, едвај преживеав. Бев во паркот со една девојка, седевме на клупа, кога напаѓачот ми пријде одзади и ми го прободе белодробното ткиво. Знам кое е тоа момче, тогаш имаше 14 години, повеќе не е жив – рече Бојан во емисијата „Премиера, викенд специјал“ и додаде:

– Се удавив, но не таму кај водопадите, туку на реката Јабланица. Се удавив двапати, носам трауми од моето детство – се присети Тасиќ.

Во ерата на социјалните мрежи, каде што скоро сите користат платформи како Фејсбук и Инстаграм, Џаја остана верен на себе и одлучи целосно да се дистанцира од тој свет.

Сепак, Џаја е практично единствениот пејач од српската поп-сцена кој никогаш не отворил сметка на ниту една социјална мрежа, и покрај фактот што многу од неговите колеги градат популарност, комуницираат со публиката и заработуваат дополнителни пари на тие платформи.

