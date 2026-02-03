Фрлена бомба на куќата на Здравко Чолиќ (видео)

Големи полициски сили се распоредени пред вилата на Здравко Чолиќ во Белград, блокирајќи ги сите пристапи до зградата откако беше фрлена експлозивна направа.

Фотографиите од местото на настанот покажуваат присуство на голем број полициски возила и членови на контрасаботажни тимови. Дежурниот обвинител на Вишото јавно обвинителство во Белград ја спроведува истрагата, додека вештаците по судска медицина внимателно го пребаруваат дворот и околниот простор за шрапнели и остатоци од направата.

„Детонацијата беше толку силна што прозорците на околните куќи се тресеа. Првичните резултати од истрагата укажуваат дека станува збор за рачна граната што експлодирала во близина на портата“, изјави извор од местото на настанот.

Во моментот кога бомбата била фрлена врз куќата на Здравко Чолиќ во Дедиње, пејачот, неговата сопруга и помладата ќерка Лара биле во вилата.

Здравко Чолиќ, легенда на југословенската и регионалната музичка сцена, чија куќа беше бомбардирана, со децении ги полни арените и стадионите низ целиот Балкан, а неговата заработка често е предмет на медиумско и јавно внимание. Иако точните финансиски износи не се официјално објавени, проценките на медиумите даваат добар увид во тоа колку Чолиќ може да заработи од своите настапи.

На една од неговите најпознати турнеи, Чолиќ одржа шест последователни концерти во Белградската арена. Вкупно, тој заработи околу 2,4 милиони евра од продажба на билети, а по одбивањето на трошоците, неговата нето заработка се проценува на околу 1,8 милиони евра.

Овие концерти ќе бидат запаметени како врв на неговата кариера и пример за тоа колку може да заработи уметник со легендарен статус за краток временски период.

За планираните концерти во Сараево во 2026 година, Чола наводно ќе заработи околу 500.000 евра само од спонзорски договори. Спонзорите плаќаат за рекламирање и промоција на нивниот бренд покрај настапот на уметникот, што дополнително го полни буџетот на уметникот.

