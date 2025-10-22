Фризерот на Цеца раскажа за претрпениот страв при слетување на авионот: „Дури и Цеца која секогаш е смирена не издржа“

Меѓу нејзините пријатели и познаници, Цеца Ражнатовиќ се смета за мирна и сталожена личност која ништо не може да ја вознемири, а единствениот пат кога сериозно се испаничила беше за време на патување со авион од Љубљана.

Во тоа време, авионот не можеше да слета на ниту еден од блиските аеродроми поради временските услови, па по слетувањето пејачката го напуштила авионот и покрај предупредувањето на стјуардесата.

– Цеца е беспрекорно точна и морам да признаам дека никогаш не сум ја видел нервозна. Дури и кога остатокот од тимот е под стрес, таа се држи под контрола. Никогаш не сме доцнеле никаде во животот. Во 13-те години што ја познавам, никогаш не доцнела на настап. Може да се случи некој од тимот да доцни, но таа е секогаш подготвена и точна – прво рече шминкерот Лазиќ Лаза.

Фризерот и пријател на Цеца, Стеван Радивојевиќ, се согласи дека никогаш не ја видел пејачката нервозна, па раскажа драматична ситуација.

– Не ја познавам Цеца како нервозна жена. Таа има подеми и падови како сите нас, но е многу смирена – рече Радивојевиќ, а потоа раскажа анегдота:

– Се враќавме од Љубљана, тој лет обично трае еден час, но не можевме да слетаме во Белград, Подгорица или Тиват со часови бидејќи пистите беа целосно замрзнати. Неколку пати се обидовме да слетаме во Ниш. Во еден момент пилотот вели дека е време за слетување, бидејќи немаме повеќе гориво. Се молевме заедно да преживееме – Стеван ја започна приказната во емисијата „Шоуто продолжува“.

Кога слетаа, стјуардесата не им дозволи да излезат од авионот.

– Почнавме да слетуваме, не можевме ништо да видиме околу нас. Кога слетавме, стјуардесата рече дека никој не може да го напушти авионот додека не се наполни горивото. Цеца потоа ме фати за рака и рече „Оди“. Почнавме да се симнуваме од авионот, а стјуардесата ѝ вели на Цеца: „Извинете госпоѓо Ражнатовиќ, не можете да го напуштите авионот“, а Цеца одговара: „Отворете ја вратата, заминуваме“ – се присети фризерот на Цеца.

Брзајќи да излезат што е можно поскоро, не го земаа рачниот багаж.

– Па така, Цеца и јас излеговме на средина од аеродромот во Ниш без куферите и отидовме кон излезот. Па, тоа е анегдота што никој не ја знаеше – раскажа Стеван со насмевка.

фото:Instagram printscreen/cecaraznatovicc/stevansrules