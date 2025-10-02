Филип Ѓукиќ е најголемиот ријалити заводник: Секоја што ја погледнал ја однел во кревет, меѓу кои речиси сите најпознати ријалити старлети!

Водителот на „Ред ТВ“, Филип Ѓукиќ, повторно ќе се најде во улога на Казанова од ријалити шоу, со оглед на тоа што одново заведува и во Елита 9. Многумина го паметат како Дон Жуан, кој секоја девојка што ја погледнал ја носел во кревет. Неговиот список на девојки со кои бил е долг, па многумина велат дека спиел со половина од Белата куќа.

Ружица Вељковиќ

Една од првите секс афери на Филип Ѓукиќ е снимена во ријалити шоуто „Парови“ кога јавно имал односи со Ружица Вељковиќ.

Душица Грабовиќ

Првиот секс на „Фарма“ бил помеѓу Филип и атрактивната пејачка Душица Грабовиќ, поради што неколку дена подоцна таа побарала да направи тест за бременост.

Гога Алексиќ

Ѓукиќ го заведувала и го-го таначарката Гога Алексиќ на „Фарма“. Сите ја паметат Гога по нејзината интимна врска со Филип Ѓукиќ, а покрај тоа, таа често се опивала и се соблекувала гола пред камерите. Гога беше во емотивна врска со Ѓукиќ сè додека пејачката Марија Ана Смиљаниќ не влезе во „Фарма“ и не го киднапираше од Алексиќ.

Марија Ана Смиљаниќ

Филип Ѓукиќ и Марија Ана Смиљаниќ ја започнаа својата романса во реалното шоу „Фарма“. Нивната романса заврши кога тој се приклучи на „Задруга“. Тие имаа многу турбулентна врска, а по едно раскинување завршија во жешка акција под шанкот.

Наташа Радан

Филип Ѓукиќ влезе во реалното шоу „Задруга“ како слободен човек и веднаш се здаде во акција. Старлетата Наташа Радан се заљуби во неговиот шарм, со која имаше јавни интимни односи што траеја неколку часа. Иако ова беше прво учество на Радан во реално шоу, таа покажа дека не се срами да се соблече пред камерите. Патем, таа стана позната на јавноста по наводните љубовни врски со пејачите Шако Полумента и Амар Гиле.

Милица Кемез

Во третата сезона на реалното шоу „Задруга“, Филип ја однесе Милица Кемез во кревет, која ги освои срцата на публиката со својата тешка животна приказна. По забавата, Кемез и Филип испиле уште неколку пијалоци и завршиле под јорган во просторијата за изолација.

Ивана Шопиќ

По расправијата со Кемез, Филип влегол во врска со Ивана Шопиќ. На една забава во ријалити шоуто, тие разменувале јавно нежности, на неколку метри од Милица Кемез, која сè гледала.

Ива Гргуриќ

Филип Ѓукиќ ја однесе во кревет и победничката на „Задруга 3“ Ива Гргуриќ, со која ја продолжил врската и по завршувањето на реалното шоу. Во еден момент, тие започнале заеднички живот, но среќата не траела долго.

Паула Хублин

Филип никогаш не криел дека неговата најголема љубов се случила исто така во реалното шоу. Станува збор за Паула Хублин, со која сè започнало како секс афера, а на крајот се свршиле. Сепак, тие раскинаа кон крајот на минатата година.

Миона Јовановиќ

На една забава, Ѓукиќ остана сам со Миона Јовановиќ, која отиде со него во спалната соба. Како што потоа снимаа камерите, страста ескалираше.

Покрај гореспоменатите учеснички во реалното шоу, водителот беше интимен и со Кристина Кија Коцкар, но и со Анита Станојловиќ, со која пред влезот во „Елита 9“ разменуваше бакнежи во живо на TikTok.

Така што кога е тој во прашање, никогаш не е здодевно во куќата на реалното шоу, а Филип Ѓукиќ уште еднаш докажа дека не губи време кога станува збор за освојување цимерките. Овој пат неговата нова „мета“ беше атрактивната Тања Богиња, која не му одолеа долго на шармот на Филип, па завршија заедно во кревет, што веднаш предизвика лавина од реакции кај колегите и гледачите.

Гоца Џехверовиќ прва ги коментираше неговите љубовни способности.

„Биле блиску, но вели дека ништо не се случило. Ми кажа дека ‘го галел рипчето’ цела ноќ, па ми ја покажал рибата на креветот (плишана играчка). Го познавам уште од „Задруга 1“, кога ги соблече гаќите на масата. Тогаш не беше толку тетовиран. Жените, кога виделе што има на располагање, не се чувствувале добро, тоа можам да ви го кажам од прва рака.

Богиња сака ‘да работи’, таа е вредна дење и ноќе, па затоа се’ ѝ е простено“.

Фото: Инстаграм/boginja_official/boginja_official_fp/don.filipo.tattoo