Фестивалот на креативен документарен филм „Македокс“ oд 21 до 28 август во Скопје

Оваа година „МакеДокс“ ќе се одржи од 21 до 28 август на неколку локации во Скопје – Куршумли-ан, Музеј на Македонија, Сули-ан, МКЦ и „Лабораториум“. Мотото е „Кому му е гајле за реалноста?“. Во рамките на фестивалот ќе бидат прикажани 75 документарни остварувања, а се очекуваат околу 100 странски гости.

Дарко Набаков истакна дека во време кога вистината се менува побрзо од нашата способност да ја сфатиме, потребата од внимателно, креативно и критичко гледање никогаш не била поголема. Петрула Вељановска додаде дека документарните филмови отвораат важни прашања и претставуваат автентичен документ за реалноста, овозможувајќи ни да ја споредиме со минатото и да замислиме иднина.

Програмата е поделена во шест категории: Главна програма, Нови автори, Земја во фокус (Австрија), Кратки документарци, Студентска програма и Програма за деца и млади. Фестивалот ќе се отвори со „Бардо“ на Вјера Чакањова и „Само на земјата“ на Робин Петре, а во музичкиот сегмент „Ноќни приказни“ ќе настапи гитаристот Мухамед Ибрахими.

Во рамки на фокусот на Австрија, публиката ќе има можност да ја запознае австриската документарна сцена. Ќе се одржат и македонски премиери на повеќе филмови, вклучувајќи „Планината не оди никаде“ на Петра Селишкар, „Земја и крилја“ на Стефан Малешевиќ, како и нови остварувања од школата „Докуникулци“. Специјална проекција ќе има и филмот „Вода и оган“ на Киро Урдин.

Придружната програма вклучува мастеркласови, изложби, разговори, концерти и индустрискиот сегмент „МакеКоПроДокс форум“ (25–27 август), кој обединува филмски професионалци од Балканот и Европа за унапредување на копродукцијата во креативниот документарец.

Традиционално, ќе бидат доделени пет фестивалски награди – „Кромид“, „Млад кромид“, „Сечкан кромид“, „Кокарче“ и Награда за најдобри етички идеи – за кои ќе одлучуваат 15 интернационални професионалци.

Целосната програма е достапна на www.makedox.mk и преку фестивалската мобилна апликација. Фестивалот е поддржан од Агенцијата за филм на Република Северна Македонија, Програмата МЕДИА на „Креативна Европа“ и бројни домашни и странски институции и партнери.

фото:Facebook/Makedox