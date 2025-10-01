Фановите се воодушевија: Рики Мартин го покажа своето извајано тело

Латино ѕвездата Рики Мартин повторно ја крена температурата на социјалните мрежи. Пејачот, кој има 53 години, објави провокативна фотографија без маица во својата приказна на Инстаграм. На фотографијата, направена пред огледало, Мартин позира со заводлива насмевка во она што изгледа како пространа бања.

Мартин позираше без облека и ги покажа своите бројни тетоважи, како и импресивните стомачни мускули. Снимката застанува веднаш над неговите препони, а тој ја избра песната Push од Конор Прајс и Нико Д како музика во позадина. Обожавателите веднаш почнаа да делат комплименти за X.