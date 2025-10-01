Фановите се воодушевија: Рики Мартин го покажа своето извајано тело

Латино ѕвездата Рики Мартин повторно ја крена температурата на социјалните мрежи. Пејачот, кој има 53 години, објави провокативна фотографија без маица во својата приказна на Инстаграм. На фотографијата, направена пред огледало, Мартин позира со заводлива насмевка во она што изгледа како пространа бања.
Мартин позираше без облека и ги покажа своите бројни тетоважи, како и импресивните стомачни мускули. Снимката застанува веднаш над неговите препони, а тој ја избра песната Push од Конор Прајс и Нико Д како музика во позадина. Обожавателите веднаш почнаа да делат комплименти за X.
Порториканскиот пејач, текстописец и актер не е непознат во покажувањето на своето тело, дури и кога тоа не е планирано. На почетокот на септември, пред неговиот настап на MTV VMA наградите, тој доживеа мал моден проблем кога му се скинаа панталоните само неколку часа пред да излезе на сцената. Мартин ги покажа и своите вештини за кроење, објавувајќи фотографија од себе како го шие скинатиот дел.
View this post on Instagram
„Многу смеа, па дури и малку моден гаф (можам да шијам ако е потребно по пат ) многу шминка и средување и пријатели наоколу! Ќе биде многу посебен ден“, напиша тој тогаш покрај серија фотографии што ги документираат подготовките за настапот.
Foto: Instagram/Х