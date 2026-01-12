Еве зошто никогаш не треба да перете алишта на 40 степени

Повеќето машини за перење нудат програма за перење на 40°C, што често се смета за стандард за повеќето облеки. Сепак, перењето на оваа температура не е потребно во повеќето случаи и може да има повеќе негативни последици отколку придобивки.

Алиштата перени на 40 степени често се оштетуваат побрзо и можат да се збрчкаат, а боите избледуваат побрзо, што особено влијае на деликатните и поскапи ткаенини. Покрај тоа, овој метод на перење троши значително повеќе енергија, што ги зголемува сметките за електрична енергија и штети на животната средина.

За среќа, истата облека може добро да се пере на пониски температури, како што се 30 степени или дури и 20 степени. Современите програми за перење и прашоците овозможуваат отстранување на нечистотијата и дамките дури и на пониски температури. Во случај на видливи или тврдокорни дамки, доволно е прво да се третира облеката со специјално средство, а потоа да се вклучи подолга програма за перење.

Перењето на пониски температури не само што ги зачувува боите и ткаенините, туку и го продолжува животниот век на облеката и заштедува енергија. Значи, нема вистинска потреба да перете облека на 40 степени, а со префрлување на 20-30 степени можете да ја заштитите вашата облека и да ја намалите потрошувачката на енергија.

