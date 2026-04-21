Еве што сакаат хортензиите: За бујни цветови направете го ова

Хортензиите најдобро напредуваат и цветаат кога се засадени на вистинското место во дворот, бидејќи не напредуваат подеднакво добро насекаде.

Имено, април е клучен месец за хортензиите, една грешка може да значи без цветови цело лето. Експертите предупредуваат дека токму во овој период се прават најчестите пропусти.

Најдобро напредуваат во комбинација од утринско сонце и попладневна сенка, додека на посилно сонце можат да преживеат само со редовно наводнување и заштита на почвата.

Почвата, исто така, игра важна улога. Идеално, таа е влажна, лабава и малку кисела, а бојата на цветот може да зависи од неговата киселост. Во градината, тие се садат според нивната големина, повисоко во задниот дел, пониско во предниот дел и често се поставуваат до куќата или тревникот, особено на источната страна.

Исто така е важно да имаат доволно простор за раст и редовно да се кастреат за да ја одржат својата форма. Може да се одгледуваат и во саксии, но тогаш бараат поголемо внимание, особено во текот на зимата.

Всушност, со вистинската положба и грижа, хортензиите можат да растат бујно и да бидат многу луксузни во секоја градина.

Доколку сакате хортензиите да бидат со интезивна сина боја ставете мастиво кај коренот.

