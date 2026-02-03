Еве кој човек на Брена и го дал прекарот – го знае цел регион

Многу познати личности, исто како Лепа Брена, се познати по своите уметнички имиња, кои се создадени одамна на често симпатични начини.

Таков беше случајот и со Брена, која го добила тој прекар уште од тинејџерските денови, по што една од најомилените ТВ личности ѝ го додаде познатиот „Лепа“.

– Прекарот Брена се роди на кошаркарскиот терен. На тренерот Влада Баер му беше тешко да ме вика: „Фахрета, Фахрета!“ Моите колешки беа Мила, Ката… Сите кратки имиња. И тој ми вели: „Ќе те викам Брена“. Јас велам: „Која е Брена?!“. Прво на сите, глупаво име. Мислам, од сите имиња што можеа да бидат поубави – пејачката еднаш рече и додаде:

– Во Босна, тоа беше синоним за убава девојка. Секогаш сакав да се истакнувам, да се борам за моето место под сонцето. Па, бев како шило! Затоа се најдов под кошот, со топката во рацете. Тука дојде до израз моето чувство за реалност. Сфатив дека не сум доволно талентиранa за кошарка и дека секогаш ќе има луѓе подобри од мене, кои нема да ги достигнам. Кога Саша Поповиќ подоцна ме праша дали имам прекар, се сетив на тој настан, и така станав Брена. Во моите средношколски денови почнав да пеам на забави. Конечно сфатив дека сцената е моја област.

Сепак, многумина сè уште се заинтересирани кој е човекот што му ја додаде познатата „Лепа“ на Брена.

Години подоцна, познатиот Милован Илиќ Минимакс ја додаде Лепа, но на Брена не ѝ се допадна.

– Не ми се допадна таа Лепа затоа што не мислев дека сум убава на тој начин – призна пејачката.

фото:Instagram prointscreen/lepabrenaa