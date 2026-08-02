Еве како да направите домашни тортиљи

Заборавете на тортиљите купени од продавница кои често имаат вештачки вкус. Со само неколку основни состојки што веќе ги имате во вашата кујна, можете да направите свежи, меки и миризливи домашни тортиљи кои се преклопуваат без да пукаат.

Овој едноставен рецепт не бара квасец или долго чекање, тортиљите ќе бидат готови за 20 минути.

Состојки (за 8 тортиљи):

400 г обично брашно (тип 500)

1 лажичка сол

1 лажичка прашок за пециво

60 мл масло

220 мл топла вода

Подготовка:

Во голем сад, измешајте го брашното, солта и прашокот за пециво. Додадете го маслото и топлата вода и мешајте додека состојките не се соединат. Месете на лесно набрашнета површина околу 5 минути додека не добиете мазно и еластично тесто.

Поделете го тестото на 8 еднакви топчиња. Покријте со чиста кујнска крпа и оставете да отстои 15 до 20 минути.

Развлечете го секое топче во многу тенок круг (со дијаметар од околу 8 инчи (20 см)) со сукало.

Загрејте сувa тавa (по можност од леано железо или тава со нелеплива површина) на средна температура. Печете ја тортиљата 30 до 45 секунди од секоја страна – превртете ја штом ќе се појават меурчиња и кафеави дамки.

Веднаш ставете ги печените тортиљи во сад покриен со крпа или завиткајте ги во алуминиумска фолија. Пареата ќе ги одржи совршено меки и еластични.

извор:попара.мк

фото:Freepik