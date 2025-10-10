Еве како да ја спречите појавата на брчки додека спиете

Спиењето е исклучително важно вашата кожа да остане млада и убава. Но, дали знаевте дека брчките можат да се формираат и да се истакнуваат навечер?

Тие се предизвикани особено од некои грешки што ги правиме, од положбата за спиење што ја претпочитаме, до материјалот од кој е направен од перницата или козметиката што ја користиме.

Според дерматологот Дебра alалиман, цитиран од Health.com, кога спиете на стомак или на едната страна, начинот на кој лицето доаѓа во контакт со перницата доведува до формирање на длабоки набори на челото и под очите. Со примена на повторен притисок, колагенските влакна се кршат и доведуваат до видливи брчки.

Еве 3 начини како да спречите формирање на брчки за време на спиењето:

Спијте на грб

Кога спиете на стомак или на страна, создавате постојан притисок врз лицето. Со текот на времето, ова дејство предизвикува брчки. Еден начин да ги спречите е да спиете на грб, вели дерматологот Дебра alалиман, затоа што на овој начин повеќе нема да вршите притисок на лицето. Сепак, за многу луѓе спиењето на грб не е пријатна позиција, а движењата за време на спиењето се неволни. Но, ако се обидете, со текот на времето може да се навикнете да спиете на грб.

Инвестирајте во специјална перница

Ако не можете да спиете на грб, тогаш можете да инвестирате во перница специјално создадена за да ги намалите брчките за време на спиењето, преку намален контакт со лицето. Исечени перници, перници од мемориска пена или дури перници во форма на буквата У дизајнирани за патување може да бидат добар избор.

Изберете соодветна навлака за перници

Друг начин да се спречат брчките за време на спиењето е да се замени памучната навлака за перница со свила или сатен. „Ако имате свилена перница, кожата ви се лизга на перницата“, вели лекарот. Со други зборови, силата на триење се намалува, а вашата кожа повеќе не се „преклопува“ во контакт со перницата.

извор:попара.мк

фото:freepik