Еве како Богдана Ражнатовиќ живее во Тител додека Вељко е далеку од дома

Соседите на Вељко и Богдане Ражнатовиќ од Тител открија што мислат за нив и како изгледа нивниот секојдневен живот.

Имено, соседката чија куќа е блиску до нив рече дека Богдана е многу посветена на децата и дека е со нив речиси цел ден и така изгледа нејзиниот секојдневен живот, додека Вељко е отсутен од време на време поради службени обврски.

– Ова е мирна улица каде што живееме. Тие не се слушаат, си ја работат работата и не гледаат наоколу. Го видов Вељко сега кога се врати, ми се чини дека ослабел таму во Русија. Неговата сопруга Богдана е фина, таа е секогаш околу децата. Овие деца од улицата често одат во нивниот двор да си играат – рече соседката.

Според мештаните, многу луѓе од селото се вработени на нивните фарми.

– Тие се добри, и за соседите и за работниците. Многумина работат таму на нивната фарма и секогаш ги почитуваат сите – рече соседката.

Една мештанка рече дека секогаш реагираат убаво.

– Ги гледам таму кога влегуваат и излегуваат од дворот, се појавуваат на толку убав и културен начин. Добри се, што да кажам. Нормални соседи, немате впечаток дека се некој и нешто – рекла постарата дама за Телеграф.рс

