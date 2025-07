Ева Лонгорија плени на плажа во Марбеља: Актерката ја доведе до совршенство својата фигура

Се чини дека Ева Лонгорија „живее на плажите во Марбеља“, бидејќи папараците повторно ја фотографираа во атрактивна облека.

Омилената џебна Венера ги поминува жешките летни денови во костим за капење и, судејќи според фотографиите, нема намера да го соблече до крајот на летото.

Неодамна беше фотографирана во минијатурно розово бикини кое ги истакнува сите нејзини облини, а со оглед на тоа што неодамна наполни 50 години, можеме слободно да кажеме дека совршено ѝ стои.

Eva Longoria rocks cheeky pink bikini on Spain beach after skipping Jeff Bezos and Lauren Sánchez’s wedding https://t.co/XD2cQGFyq2 pic.twitter.com/QM7hGFAEcl

— Page Six (@PageSix) June 30, 2025