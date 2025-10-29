Ентони Хопкинс за моментот кога сфатил дека е алкохоличар: „Слушнав глас одвнатре“

Легендарниот актер Ентони Хопкинс, кој прослави 49 години трезвеност минатиот декември, отворено зборуваше за пресвртницата во својот живот.

Зборувајќи во подкастот на „Њујорк тајмс“ по повод објавувањето на неговите мемоари „We Did OK, Kid“, 87-годишниот добитник на Оскар се потсети на денот кога сфатил дека е алкохоличар.

Хопкинс го опиша застрашувачкото искуство што го навело да побара помош. „Бев пијан и го возев автомобилот овде во Калифорнија во затемнетост, без поим каде одам. Тогаш сфатив дека можев да убијам некого – или себеси, не ми беше гајле“, рече тој. „Се освестив и му реков на мојот поранешен агент на забава во Беверли Хилс: „Ми треба помош“.“

Актерот го сподели и речиси мистичното искуство што следело.

„Беше точно 11 часот – погледнав на часовникот – и ова е морничавиот дел: Некоја длабока, моќна мисла или глас ми проговори одвнатре и ми рече: „Сè е завршено. Сега можеш да почнеш да живееш. И сè имаше цел, затоа не заборавај ниту еден момент од тоа.““

Гласот, кој го опиша како „гласен, машки, интелигентен, како радио глас“, целосно ја отстрани неговата желба за пиење. „Желбата за пиење ми е одземена или исчезната. Сега немам никакви теории освен за божество или оваа моќ што сите ја имаме во нас, што нè создава од раѓање, животна сила, што и да е“, објасни Хопкинс.

Размислувајќи за корените на неговата зависност, Хопкинс рече дека по „осамено“ детство и преживеано злоставување, пиел за да „се ослободи од таа непријатност“.

„Знаете, алкохолот е одличен затоа што веднаш ве носи во друг простор“, рече тој, потсетувајќи се на културата на пиење меѓу актерите во тоа време. „Питер О’Тул, Ричард Бартон, сите тие – се сеќавам на тие сесии на пиење, мислејќи: „Ова е живот. Ние сме бунтовници“. А во задниот дел од мојот ум, е: „ Ќе ве убие исто така“. Сите тие момци со кои работев ги немаше.“

Денес, на 88-годишна возраст, Хопкинс е благодарен што сè уште е тука.

„Во животот има монструозни тешкотии и ги забележувате. Но, конечно, приближувајќи се кон 88-годишна возраст, се будам наутро и велам: „Сè уште сум тука. Како?“ Не знам. Но, што и да ме држи тука, благодарам многу!“

фото: printscreen/instagram/The Day Anthony Hopkins Quit Drinking | The Interview/Youtube