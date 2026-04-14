Емотивна одлука на Никол Кидман – Актерката ја менува кариерата на 59 години, еве што ќе прави

Познатата актерка Никол Кидман, на 59-годишна возраст, врти нова страница и се образува за повик кој е драстично различен од нејзината успешна холивудска кариера.

Беше голема одлука да стане „дула“, или лице кое им дава поддршка на луѓето кои умираат, што, според неа, иако „можеби звучи малку необично“, било исклучително важно за неа.

За време на гостувањето на Универзитетот во Сан Франциско како дел од серијата „Свилени говорници“, Кидман откри дека одлучила да се запише на оваа обука по смртта на нејзината мајка, која почина на 85-годишна возраст. Актерката објасни дека искуството ја натерало да размисли за поддршката што луѓето ја имаат на крајот од својот живот.

„Додека мајка ми умираше, таа беше осамена, а ние како семејство можевме да ѝ пружиме само ограничена поддршка“, рекла Кидман на настанот, според „Сан Франциско кроникл“.

Актерката во март минатата година се огласи на социјалните мрежи за да се сети на својата мајка на денот кога требаше да биде нејзиниот 85-ти роденден, пишувајќи: „Многу ми недостигаат моите мама и тато на денот кога требаше да биде нејзиниот роденден.“ Таа сподели слична објава оваа година, пишувајќи: „Се сеќавам на мојата мајка на нејзиниот роденден. Засекогаш во моето срце.“

Објаснувајќи им на публиката зошто одлучила да ја прифати новата улога, Кидман рече: „Сестра ми и јас имаме многу деца, свои кариери и работни места, и сакавме да се грижиме за неа откако почина татко ни . И тогаш помислив: „Сакам да има луѓе во светот кои би биле таму да седат со неа непристрасно и само да ѝ пружат утеха и грижа.“ „Значи, тоа е дел од мојот личен развој и едно од нештата што ќе ги научам“, заклучи таа.

Терминот „дула“ им е познат на многумина во контекст на породување, каде што немедицински професионалец ѝ обезбедува поддршка на мајката. Сепак, истиот принцип важи и кога станува збор за поддршка на умирање или помагање на луѓе кои минуваат низ крајот на својот живот.

foto: print screen/Instagram/nicolekidman