Емотивен пекол: Милица Тодоровиќ преку песна „му се обрати“ на таткото на нејзиното дете: „Мојот вел го фрли во пепел“

Пејачката Милица Тодоровиќ се најде во центарот на скандал по породувањето, кога се дозна дека родила дете од оженет маж.

После тоа, таа се повлече од јавноста, а сега се огласи на Инстаграм и предизвика многу реакции.

Милица денес ја објави песната „Дупла брука“, а многумина коментираа дека можеби ја опишувала својата ситуација со текстот на емотивната балада.

– Кој ме натера да те сакам, да отупи секое сетило, моите порази се скапи?! Ако душата ми се скрши против тебе, сега ја собирам во дланките, се втурнувам во секоја неволја. Не сум лик, не суди, но се трудам многу. На твоето срце му пораснаа заби, па затоа си ранил сè што сакаш. Го фрли мојот вел во пепел, одлета кон мене со лице на ангел. Го фрли моето срце меѓу волците, но ако те сакам двапати, тоа е двоен удар – гласеше текстот на нејзината песна.

Да се ​​потсетиме дека Тодоровиќ само еднаш зборуваше за скандалот, кога се огласи од породилното одделение. Потоа призна дека сето ова ѝ било тешко во тие моменти, но дека ќе зборува за сè кога ќе биде подготвена и дека ја боли кога луѓето зборуваат за неа без одговорност и за нешто што не е вистина.

– Станав мајка во околности што не се едноставни. Тие не се ниту црни ниту бели. Не бегам од таа вистина и не лажам. Но, она што се зборува за мене денес не се факти, туку приказни, претпоставки и туѓи ставови. Зад тие зборови стои жена која родила и мора да го носи сето тоа на свој грб. За сè што се зборува денес, сакам еден ден, кога ќе бидам подготвена за тоа, да зборувам со јавноста мирно, јасно и со факти. Разбирам дека има силни емоции. Ја разбирам и болката на другите луѓе. Исто така, морам да кажам дека и мене ме боли. Боли кога се зборува за тебе неодговорно и кога ќе кажеш нешто што не е вистина. Кога твојот живот е сè околу насловите. Кога забораваш дека си пред сè маж, жена, мајка – наведе таа, меѓу другото, во својата изјава.

фото:instagram printscreen/ milicatodorovicofficial