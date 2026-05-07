Емина Јаховиќ за растењето и скромниот живот: „Мајка ми ставаше млеко и јогурт во замрзнувач, доматите беа луксуз“

Емина Јаховиќ денес има повеќе од доволно, во споредба со тоа како пораснала. Пејачката изјави дека нејзините родители, иако биле лекари, не се сметале за богати. Поради оваа причина, како што истакна, таа не е каприциозна. Сака да троши, но на она што навистина ѝ е потребно.

– Татко ми и мајка ми немаа никакво наследство зад себе, а како лекари не беа класифицирани како богати и моќни. Се сеќавам кога повеќе или помалку сите луѓе во Србија живееја тешко, кога, на пример, доматите беа луксуз за нас. Како дете, ги гледав моите соседи како ги јадат во некои ситуации. Киндер јајца, гумени бомбони и чоколади што ми пукаа во устата… Сето тоа беше недостижно за мене во детството. Во време на превирања и војни, мајка ми ставаше млеко и јогурт во замрзнувачот, кои не смеевме да ги допираме, но ги чувавме за лоши времиња – рече Емина и откри каква била како дете: – Бев вистинско девојче, ги сакав сјајните фустани, кои ги наследив од постарата сестра… Затоа сега, кога ги имам, никогаш не се трошам. Сакам да купувам, но само што ќе облечам, немам никакви каприци.

Емина Јаховиќ неодамна ја откри причината зошто одлучила да го прекине бракот со турскиот пејач Мустафа Сандал. По долгогодишно молчење од нејзините поранешни партнери, како и јавни шпекулации, Емина одлучи да го прекине молчењето и шпекулациите.

– Никогаш не сум се покајала што се разведов и фала му на Бога што беше така. Им советувам на жените добро да размислат, особено кога станува збор за деца, бидејќи можеби ќе сакаат да се разведат од некои глупави причини – рече Емина. На прашањето дали причините за нејзиниот развод се „глупави“, пејачката искрено одговори:

Мојот развод не беше глупав, но не беше ниту од некоја луда причина. Никој не изневери никого или нешто слично, работите едноставно се распаднаа. Имав 35 години, а на 35 години се согласуваш да живееш во брак кој нема ја таа страст и таа сила… Не станува збор само за страст. Зборувам барем за физичка страст, дека двајцата се обидуваат на ист начин, дека двајцата се компатибилни во сè, нашата врска некако се расипа. А пред да се разведам, тоа започна три години пред тоа – откри пејачката за Блиц.

