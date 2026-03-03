Емилија Розман умешно ги користи погодностите на златната природа… особено кога нема место на психијатрија! (ВИДЕО)

Некогашната македонска мисица, манекенка и модел, денес горда сопствениочка на ланец цвеќарници Емилија Розман има необични навики. Особено кога е во прашање нејзиниот најблаго речено „чуден“ смисол за хумор. Алтернативните фори и штосови, кои најчесто ги применува на нејзиниот брат Боби или ги изведува заедно со него, многумина оставаат во прашалници? Поединци дури и повеќе од тоа!

Како и да е, овој пат долгоногата убавица решила активно да ја искористи прошетката во природа… А златна природа, полна е со разни погодности, прикладни за разни активности.

Чист воздух за дишење со полни гради, незагадена околина за долги прошетки и рекреација, па дури и други активности од поинаква природа… Само што скопската убавица овој пат не заминала во природа со такава намера, туку од сосема поинаква побуда – да се изнавика! И тоа не некому, туку онака, самата во празно…

Времето и локацијата непознати, ама затоа сосема соодветни за вакви „душевни егзибиции“. Квечерина, самрак или рано наутро в зори, сеедно… Најважно е местото да е погодно, а урликот што длабоко излегува од тебе, надалеку да се ори! Па уште крикот и да ти се враќа на самото место во вид на ехо!

Кањонот е совршена локација на која урликот најсилно одекнува… До крајни граници ќе одекне, додека од твојот вресок гласот не ти засипне!

Очигледно за г-ца Розмантична нема поголомо уживање, нема подобра природна терапија… Особено, „кога е гужва, па нема место на психијатрија“! Така барем вели самата!

Така барем било на истиот ден во 2024-тата, колку што некого го држат сеќавањата. Ама по се изгледа така е и денеска… За среќа, Македонија се’ уште има златна природа!

