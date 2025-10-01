Ненад Кнежевиќ Кнез ретко зборува за својот приватен живот, но никогаш не криел колку е горд на својата наследничка Ксенија. Пејачот сега сподели добри вести, откривајќи дека неговата ќерка ќе се мажи за својот долгогодишен партнер во мај.

Ксенија неодамна се сврши на Санторини, а сега парот ја закажа и својата свадба.

– Таа не се откажала од музиката. Ксенија се мажи во мај следната година, закажале свадба. Многу сум среќен поради тоа. Таа е во долгогодишна, стабилна врска, едвај чекам. Многу сум емотивна, како секој Црногорец, се обидувам да го сокријам тоа. Едвај чекам да станам дедо, тоа е едноставно природно. Дојде време за тоа – изјавил пејачот за Блиц.

Кнез има многу близок однос со својата ќерка. Иако се консултираат за многу работи, таа, како што открива тој, никогаш не се меша во изборот на нејзината гардероба.

– Ксенија, што се однесува до неа, можам да носам што сакам, вели дека тоа е моја уметничка слобода. Чевлите се фетиш за мене. Кога станува збор за чевли, не ми е гајле колку чинат. Еднаш се покајав што платив многу за чевли, беа неудобни и ме нервираа.

– Се подготвувам за пет минути, во зависност од тоа каде одам и за која пригода се облекувам, однапред правам визуелизација како треба да изгледа. Внимавам да излезам од дома дотеран – рече тој и додаде:

– Сакам да ги слушам советите на сопругата кога станува збор за стилизирање. Таа е сериозен естет. И јас ѝ давам совети, имам смисла – заклучува тој.

