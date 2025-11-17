Душко Тошиќ заработи милиони преку ноќ: Вложил пари, има партнер

Поранешниот фудбалер Душко Тошиќ ја заврши изградбата на луксузна станбена зграда во Земун, а сите станови се веќе распродадени, што му донесе милионска добивка. Како што откри добро информиран извор близок до Тошиќ, кој неодамна купи викенд-куќа со базен во близина на Зрењанин, поранешниот репрезентативец се повлече од угостителската индустрија и речиси целосно се посвети на градежни проекти, во кои ги вложува парите заработени за време на неговата богата спортска кариера и милионски фудбалски договори.

– Душко инвестираше мудро додека сè уште активно играше. Денес има партнер со кого води градежен бизнис, а зградата во Земун е нивниот најуспешен проект досега. Локацијата е исклучително мирна и барана, а зградата е изградена според најновите стандарди – затоа становите се продадоа многу побрзо отколку што очекуваа – открива изворот.

Зградата се карактеризира со модерна архитектура, материјали од врвен квалитет и луксузни завршни работи, па затоа голем број купувачи ги обезбедија своите станови за време на изградбата.

– Тошиќ планира да продолжи во истата насока. Овој проект му покажа дека градењето е вистинскиот потег и дека може да биде исклучително профитабилно кога се прави сериозно, темелно и квалитетно – заклучува соговорникот.

фото: print screen/Instagram