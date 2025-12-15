Душица Јаковљевиќ повредена: „И ова нека се случи во 2025-та“

Водителката Душица Јаковљевиќ откри дека има повреда. Таа објави фотографија и ја покажа отечената нога.

Имено, на социјалната мрежа Инстаграм Душица постави фотографија од ногата која и е отечена.

– Па, нека се случи и ова во 2025 година – напиша Душица Јаковљевиќ, иако не е познато што точно се случило со водителката.

Патем, пред неколку години, Душица Јаковљевиќ претрпе повреда на ногата, поради што ќе мораше да направи пауза од своите обврски.

Таа ги повреди лигаментите, поради што започна многу болна терапија. Една година потоа, Душица имаше повреда на петата.

очигледно долните екстремитети и се слаба точка, па повредите и се случуваат како по традиција.

