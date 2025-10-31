Душица Јаковлевиќ мора повторно на операција на носот – седма по ред

Водителката Душица Јаковљевиќ зборуваше за здравствениот проблем што го има со носот и откри дека го очекува седмa интервенција по ред.

– Се случи да имам шест интервенции на синусите – нехируршки, извршени со радио бранови. Ова е она што многумина погрешно го толкуваат како шест операции. Покрај тоа, имам шест алергии. Патем, генетски сум склона кон девијација, бидејќи и од страната на татко ми и од страната на мајка ми имаат силни коски. Во еден момент сакав да го направам носот малку пократок и помал, бидејќи едноставно ми се допаѓаше. Ги следев сите препораки за време на закрепнувањето, но за жал носот се сруши на едната страна додека заздравуваше. Токму таму каде што беше девијацијата, предниот дел се сруши. Не е ништо страшно, но очекувам уште една операција што треба да сè поправи, бидејќи се прави со различен метод. Ако и тоа не успее, постои трета можност – објасни Душица во емисијата „Откритие со Милена“.

Патем, Душица не криеше дека имала козметички процедури. Ги корегирала усните, градите и забите и носот. Душица отворено зборуваше за естетските интервенции повеќе од еднаш.

– Направив заби, уста и гради, нос… Секоја жена се чувствува подобро кога ќе промени нешто на подобро. Денес имам многу поголема самодоверба бидејќи сум задоволна од себе. Ако некој ќе каже дека сум оперирана, нека биде така – рече тогаш и додаде:

– Не би можела да работам на телевизија ако не исполнувам одредени критериуми.

фото:Instagram printscreen/ dusicajakovljevic