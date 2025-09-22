Драгана Катиќ откри од што се плаши најмногу: „Моите деца тоа го прифатија“

За многумина, неделата е ден за одмор, но и време за сумирање на впечатоците од претходната недела.

Тоа беше случај и во емисијата „Гранд специјал“, каде Драгана Катиќ, во друштво на нејзината пријателка Весна Милановиќ, искрено и духовито зборуваше за тоа како изгледа нејзиниот совршен неделен ритуал, но откри и малку необична фобија што ја следеше со години.

– Неделата е навистина ден за одмор, па се будам кога сакам. Се прави кафе, а потоа оди утринскиот брифинг, да се раскаже што се случило во ноќта помеѓу саботата и неделата (се смее), што има ново на Инстаграм, ТикТок и да се озборува – откри Драгана, алудирајќи на нејзината пријателка Весна Милановиќ, која додаде со смеа:

– Ние не озборуваме, ние коментираме!

На забелешката на Весна дека тие всушност не озборуваат туку коментираат, Драгана без двоумење одговори:

– Ги нарекувам работите онака како што ги доживувам (се смее). Сакам да озборувам, признавам, во одбрано и многу тесно општество, а да не зборуваме за триото. Потоа, по тој брифинг, одам на прошетка и повторно сум во пижами.

Водителката и нејзината пријателка Весна Милановиќ ја замолија Драгана да открие во емисијата од што има фобија.

– Мислам дека гледачите знаат! Имам фобија од кујната, да! Го побарав на „Google“ и навистина има вистинско име, но не можам да се сетам како се вика професионално. Кога влегувам во кујната, треперам. Искрено не и ми е мило што моите деца созреаа и го разбраа тоа и го прифатија. Готвам, но не сакам да готвам – откри Драгана Катиќ.

фото:Instagram printscreen/ dragana_katic