Домашните миленици можат да имаат исто толку позитивно влијание врз менталното здравје како и брачниот партнер

Истражувачите со години укажуваат на тоа дека сопствениците на домашни миленици имаат понизок степен на стрес и поголемо чувство на среќа. Сепак, долго време остануваше дилемата дали кучето или мачката навистина го зголемуваат животното задоволство и нè прават среќни.

Најновото истражување укажува на тоа дека домашните миленици директно придонесуваат за подобро ментално здравје, а тој ефект, според научниците, е еднаков на вредност од околу 90.000 долари, износ што економистите го споредуваат со бракот или животот во вонбрачна заедница.

Студијата нуди важни насоки како би можеле да го подобриме менталното здравје преку вклучување на домашните миленици во заедницата и со тоа да ја намалиме осаменоста.

Истражувањето е засновано на анализирање податоци обезбедени преку долгорочно следење на домаќинства во Обединетото Кралство. Со примена на дополнителни статистички методи, истражувачите заклучиле дека позитивното влијание врз луѓето навистина доаѓа од чувањето домашен миленик, а не обратно.

Извор: Курир

Фото: Freepik