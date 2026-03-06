Долга кафеава коса и тенки усни: Јована Јеремиќ не личи на себе

Водителката Јована Јеремиќ објави фотографија од почетокот на нејзината кариера, кога првпат се најде во утринската емисија. Јована Јеремиќ со години е едно од најпрепознатливите телевизиски лица, а нејзиниот русокос имиџ стана заштитен знак.

Сепак, сега ги изненади сите кога сподели фотографија од младоста на социјалните мрежи, на која изгледа сосема поинаку.

На стара фотографија од студиото, Јована, која неодамна се вери со Тигар, позира во мини здолниште и салонки, но она што веднаш им го привлече вниманието на сите беше нејзиниот тогашен изглед – долга кафеава коса, различен стил на шминкање и значително попригушени црти на лицето, поради што многумина не ја препознаа на прв поглед.

Заедно со фотографијата, водителката, која неодамна отпатува во Виена со својот партнер, сподели долга, емотивна исповед за своето професионално патување, истакнувајќи дека е во медиумите повеќе од две децении.

„Дневник на една тинејџерка. Во медиумите сум точно 21 година, од 25 март 2005 година. Ова е култна фотографија од времето кога ја продуцирав првата утринска програма во мојот живот. 25 март 2014 година. Моето срце го знаеше мојот пат. Телевизијата беше и останува мој живот. Ѝ дадов сè. Се жртвував секој викенд, секој час од мојот живот. Немав ниту еден слободен ден. Ги преживеав туѓите суети и разни заговори. Затоа што беше моја вина што бев жива и што секогаш сакав само најдоброто. Никогаш не дозволив никој да ме скрши. Никогаш. Кога ми беше најтешко, наоѓав начин да преживеам. Никогаш не се плашам од никого, освен од Бога, и сметам дека мојата најголема доблест е тоа што славата на сите времиња не ме направи комплексна или не ме промени. Станав уште помирна, посамоуверена и поповлечена приватно. Не можам да поднесам бучава приватно, ги презирам гласните говори во ресторан кога сум присутна на масата и некој сака да ми го привлече вниманието, не „Не можам да поднесам дури ни големи собири затоа што тоа е сè“ лага што самите се согласуваме да ја конфигурираме затоа што се плашиме што ќе се случи кога ќе останеш сам. Ништо – ќе се запознаеш себеси автентично. Што ќе си кажев пред 21 година кога почнав на 14 години? Моја среќа, зошто се грижиш? Сè е запишано, таму горе, меѓу ѕвездите“, напиша таа во описот.

