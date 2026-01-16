„Доби шлаканица од мене“ – Наташа Беквалац е бесна на Хана поради ова

Пејачката Наташа Беквалац го опиша моментот кога, како што вели, ја удрила својата ќерка за единствен пат.

Зборувајќи за врската со нејзината ќерка Хана, која студира во Шпанија, Наташа призна дека еднаш ја изгубила контролата врз себе. Тоа се случило кога Хана штотуку влегувала во пубертет.

– Никогаш не сум за сила, без разлика што. Хана доби една шлаканица во животот од мене, таа вели заслужено. Фрли нешто храна, јас направив нешто, а таа ја фрли таа храна по целиот под на средина од дневната соба и доби шлаканица – рече Наташа, додавајќи:

– Тоа е единствениот пат, имаше 9 години. Тогаш хормоните почнаа да прават нешто, и јас подготвив брокула и месо, на пример, нешто здраво, а таа рече не сакам да јадам, а јас реков добро тогаш не мораш, нема да јадеш ништо друго и таа го избувна тоа и тоа беше мојот неконтролиран гнев, мојата неспособност да се справам со дете кое влегуваше во пубертет и фрлаше храна – рече Наташа.



Патем, Наташа, додека гостуваше во емисијата „Амиџи шоу“, зборуваше за преселбата на Хана.

– Успеавме, имавме проблем на почетокот, се запиша на психологија, па рече: „Мамо, не сакам да студирам медицина“. Сега се префрламе на маркетинг – рече таа и призна дека влијаела врз одлуката на Хана да оди во странство.

– Тоа е нејзина желба, но јас влијаев на тоа. Би сакала да поминуваме многу време заедно – рекла пејачката, на која поранешниот сопруг ѝ забранил да го споменува.

Foto: Instagram/Hanaaikodinovicc