„Доби голубарник“ – Вистината за пентхаусот на Станија Добројевиќ

Учесниците во реалното шоу „Елита“ повторно предизвикаа контроверзии и коментираа за старлетата Станија Добројевиќ, доведувајќи го во прашање нејзиниот наводен пентхаус што го купила пред неколку години во Рума. Станија, како што претходно истакна, потрошила околу 150.000 евра за станот и тврдела дека станува збор за пентхаус, што некои учесници во реалното шоу сега го оспорија.

Марко Јањушевиќ Јањуш и Иван Маринковиќ во разговор со роботот Тошо го коментираа овој имот и не штедеа зборови.

– Дали го виде пентхаусот на Станија? – праша Иван Јањуша.

– Асмин вели дека е 90 квадратни метри, дека човекот што го продал ѝ рекол дека е 120, но всушност е 90 и не е пентхаус – рече Јањуш.

Иван Маринковиќ се надополни со смеа.

– Таа мисли дека е пентхаус затоа што е на горниот кат – додаде тој.

Роботот Тоша исто така коментираше на свој начин.

– Не знаела дека добила „гулабарник“ – рече тој, што предизвика смеа кај учесниците.

Потоа Јањушевиќ продолжи во свој стил, нагласувајќи дека целата приказна за пентхаусот го „забавува и збунува“.

– Не знам за пентхаус од 90 квадратни метри. Обично се протега од минимум 130 квадратни метри нагоре, низ целата зграда, со голема тераса на врвот – заклучи Јањуш.

